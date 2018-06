Incidenti stradali Castelfranco Veneto / Via Pietro Damini

Castelfranco: scontro tra auto e moto, centauro perde la vita

Tremendo incidente in mattinata all'incrocio tra via Damiani e via San Martino Solferino, poco distante dalla sede dei vigili del fuoco. Per i rilievi intervenuti gli agenti della polizia locale