Schianto nella notte, auto si schianta contro un albero: 23enne ferito

CASTELFRANCO VENETO Un 23enne di Castelfranco, R.G., è rimasto ferito in un grave incidente stradale avvenuto all'1.20 di stanotte lungo Borgo Treviso a Castelfranco. Il giovane, per cause in corso di accertamenti, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro un albero. Il 23enne castellano, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco, non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, oltre a Suem 118 e vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'episodio.