Studentessa di 16 anni investita, è grave al Ca' Foncello di Treviso

CASTELFRANCO VENETO Grave incidente alle 7.30 di stamani a Castelfranco Veneto, in Borgo Treviso, all'incrocio con via Rossini. Una studentessa di 16 anni è stata travolta da un'auto in transito, una Golf, mentre si trovava nei pressi dell'attraversamento pedonale. La giovane, soccorsa dal Suem 118 è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: le sue condizioni sarebbero molto gravi. Ancora ignota la dinamica dell'incidente. Ad investire la giovane l'auto condotta da un uomo, R.L. di 57 anni. Sul posto intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Castelfranco che ha effettuato i rilievi di legge. Il traffico, in seguito a questo incidente ha subito rallentamenti.