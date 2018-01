Tragico schianto tra camion e auto, muore automobilista

CASTELFRANCO VENETO Tragedia della strada poco dopo le 14.15 a Castelfranco Veneto, lungo via Circonvallazione est, a pochi passi dal distributore di benzina "Esso". A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, un camion e un'auto: per l'uomo alla guida del veicolo, Hakimi Moti, 71enne di origini pakistane e residente a Vicenza in via Martiri di Belfiore, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Illeso invece il camionista, un uomo italiano di 45 anni. Sul posto sono giunti il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.