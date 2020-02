Scontro tra quattro auto lungo la Circonvallazione est, un morto

Tragedia della strada poco prima delle 20 di stasera, venerdì, lungo la Circonvallazione est a Castelfranco Veneto, di fronte al concessionario "Ceccato motors": a scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state quattro auto, due delle quali hanno innescato la carambola. Una persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in pronto soccorso. Al lavoro vigili del fuoco, Suem 118 e la polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto che indagano ora sull'accaduto. Rallentamenti al traffico della zona.