Schianto all'alba, furgone fuori strada: 58enne gravissimo

RESANA Un trasportatore straniero di 58 anni, M.I., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto alle 4.30 di stamani lungo la strada regionale 308 (la nuova del Santo) a Resana, lungo una rotatoria. L'uomo, al volante di un camioncino trasportante salumi, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Ad essergli fatale è stato probabilmente un improvviso malore. Il trasportatore, incastrato tra le lamiere, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai medici del Suem 118. Per i rilievi di legge giunti gli agenti della polizia stradale di Castelfranco.