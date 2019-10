Investito mentre attraversa la strada con il cane, grave 41enne

Grave incidente nella serata di ieri, mercoledì, a Castelfranco Veneto in via Melchiori. Un uomo di 41 anni, F.R., residente nella zona, è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada con il proprio cane. Il veicolo dell'investitore è stato a sua volta tamponato da altre due auto che stavano seguendo il primo mezzo e non sono riusciti a frenare in tempo. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Castelfranco. Sull'episodio indaga la polizia locale di Castelfranco Veneto che acquisirà le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il cagnolino, illeso, è stato restituito ai familiari del 41enne.