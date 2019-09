Carambola tra tre auto nel sottopasso, quattro feriti

E' di quattro feriti lievi, tre donne e un uomo, tutti tra i 31 e i 27 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi, giovedì, a Castelfranco Veneto in via Salvatronda, lungo un sottopasso. A scontrarsi (per cause in corso di accertamento) ben tre auto, con uno dei mezzi che è finito ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, il Suem 118 e la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge del caso. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio quando sono terminati i rilievi dell'incidente e i mezzi incidentati sono stati rimossi.