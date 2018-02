Scontro tra tre auto a Castelfranco: due feriti e traffico in tilt

CASTELFRANCO VENETO E' di due feriti, entrambi non gravi e con lesioni lievi, il bilancio di un incidente avvenuto alle 8.20 di stamani, martedì, lungo la Circonvallazione Est di Castelfranco, a pochi passi dal distributore di benzina Eni. La carambola, spettacolare, ha coinvolto tre auto. Per estrarre dalle lamiere uno dei feriti è stato necessario l'intervento dei carabinieri di Castelfranco. Sul posto le ambulanze del Suem 118 hanno trasportato gli automobilisti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Per i rilievi di legge sono giunti i carabinieri.