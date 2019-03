Studentessa 15enne travolta da un'auto, gravissima in ospedale

Gravissimo incidente poco dopo le 7 di stamattina, venerdì, a Salvatronda di Castelfranco Veneto in via Sile, di fronte alla chiesa parrocchiale. Una studentessa 15enne del luogo è stata investita da un'auto in transito, una Fiat 500 con alla guida un 61enne, M.E.: la giovane è stata travolta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, soccorsa dagli infermieri del Suem 118, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale di Castelfranco . L'auto procedeva in direzione del centro di Castelfranco Veneto mentre la studentessa attraversava la strada da destra verso sinistra rispetto alla marcia del veicolo.