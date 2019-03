Frontale tra due auto a Treville, ferito un automobilista

Schianto frontale fra due auto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, a Treville di Castelfranco in via Panigaia. Uno dei due automobilisti è rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo, restando ferito in modo non grave: è stato trasportato precauzionalmente al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e le forze dell' ordine.