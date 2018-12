Castelfranco: scontro tra auto, un ferito lieve

Incidente stradale poco dopo le 13 di oggi, nella giornata della Vigilia, lungo la strada regionale 245, via Valsugana. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto, andate semidistrutte; una persona è rimasta ferita, in modo fortunatamente non grave. Si sono registrati rallentamenti al traffico. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di alcune ore.