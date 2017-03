Carambola tra tre auto di fronte al Mercatone Uno, tre feriti

CASTELFRANCO VENETO E' di tre feriti, tutti fortunatamente con lievi lesioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 10.30 a Castelfranco Veneto di fronte al "Mercatone Uno" lungo via Circonvallazione Est. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Castelfranco, tre mezzi. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118. Il traffico è andato in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora.