Si schiantano fuori strada con l'auto in piena notte: feriti un 23enne ed un 60enne

Se la sono cavata con ferite di media gravità, ma fortunatamente sono ancora vivi. Queste le conseguenze di un pericoloso incidente avvenuto nella nottata tra sabato e domenica, verso le ore 03, a Castelfranco Veneto nei pressi dello svincolo del McDonald's. Per cause ancora poco chiare, infatti, la persona che era alla guida ha improvvisamente perso il controllo della propria berlina di colore bianco e si è schiantato fuori strada finendo in un canale di scolo a bordo carreggiata. A bordo erano presenti due uomini, F.A. di 60 anni e A.D. di 23. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118 per prestare le necessarie cure ai due feriti, oltre ai vigili del fuoco di Castelfranco che hanno messo in sicurezza l'area e aiutato ad estrarre uno dei due occupanti del mezzo che era rimasto incastrato tra le lamiere a seguito dell'impatto.