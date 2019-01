Schianto frontale nella notte: all'ospedale finiscono una 22enne ed un 24enne

E' di due feriti il bilancio di un pesante schianto frontale tra auto avvenuto nella notte lungo via Roma a Castelfranco Veneto, nei pressi delle Poste. Verso le ore 1.35, infatti, due berline si sono improvvisamente scontrate sulla carreggiata per motivi ancora da chiarire. Nell'impatto ad aver la peggio sono stati due giovani stranieri, una 22enne ed un 24enne, entrambi soccorsi dal Suem 118 e poi trasportati all'ospedale locale per accertamenti a seguito delle lesioni riportate. Sul posto erano inoltre presenti i vigili del fuoco castellani, per la messa in sicurezza dei luoghi, e la polizia stradale di Treviso per i rilievi di legge.