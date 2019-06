Schianto frontale tra due auto a Salvarosa, un ferito grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio, alle 18.20 di oggi, mercoledì, lungo via Loreggia a Castelfranco. A scontarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto. Uno degli automobilisti ha riportato ferite serie. Intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanza del Suem 118 e la polizia locale. Traffico a lungo bloccato in tutta la zona.