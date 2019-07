Auto con anziano e due bimbi finisce fuori strada: paura a Treville

Se la sono cavata con lesioni lievi e certamente con un grande spavento l'anziano e i due bimbi che si trovavano con lui in auto, sfortunati protagonisti dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi a Treville di Castelfranco Veneto, in via Panigaia. Secondo una prima ricostruzione l'auto condotta dall'uomo, con i due bimbi a bordo, è uscita di strada. Sul posto, per soccorrere gli occupanti del veicolo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, le ambulanze e l'automedica del Suem 118 e la polizia locale che ha svolto i rilievi di legge del caso. Il traffico lungo via Panigaia ha subito rallentamenti, fortunatamente non gravi.