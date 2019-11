Bambina di 12 anni investita da un'auto: deve intervenire l'elicottero

Si è rischiato il dramma sabato mattina a Castello di Godego. Un'auto, infatti, ha improvvisamente investito una ragazzina di 12 anni mentre era in sella alla sua bicicletta. Immediato l'intervento dell'ambulanza e dei carabinieri, ma dopo essere stata stabilizzata sul posto la bambina è stata poi trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe comunque in pericolo di vita, anche se diverse sono le lesioni riportate nello scontro. Un secondo episodio simile è poi sempre avvenuto in mattinata nei pressi della rotonda della Chiesa Votiva di Treviso. Anche in questo caso ad essere investito è stato un uomo in bici, subito soccorso da un'ambulanza e dalla polizia locale.