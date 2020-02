Finisce con l'auto fuori strada, grave una 26enne

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì, a Castello di Godego, in via Corazzin. Una 26enne di Loria, G.P., ha perso il controllo della sua auto in un tratto in curva e il mezzo è finito fuori strada. La donna è stata soccorsa dal Suem 118 e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. le sue condizioni sarebbero gravi. Intervenuti a dare supporto ai soccorritori anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e la polizia stradale di Vittorio Veneto che ha svolto i rilievi del caso. Ignote le cause dello schianto: potrebbe trattarsi di un malore improvviso, una distrazione o un guasto al mezzo.