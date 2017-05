Scontro tra auto a Castelminio: cinque feriti in un violento incidente stradale

RESANA E' di ben cinque persone ferite il bilancio di un violento scontro tra auto nella frazione di Castelminio (comune di Resana) avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. Pochi minuti dopo le ore 14.30, due macchine si sono scontrate tra loro all'altezza dell'incrocio tra via Molinella e via Santa Brigida.

Violentissimo l'impatto in cui sono rimaste coinvolte cinque persone tra cui anche due giovanissimi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem 118 che ha provveduto a trasportare i feriti più gravi all'ospedale di Castelfranco Veneto mentre i passeggeri con traumi più lievi sono stati portati al pronto soccorso di Camposampiero per una serie di controlli di rito. La paura per l'incidente è stata tanta ma al momento nessuno dei feriti sembra essere in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno analizzando l'area del sinistro per fare luce sulla dinamica esatta dell'accaduto.