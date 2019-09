Camion si ribalta, autostrada chiusa da San Stino a San Donà in direzione Venezia

Un mezzo pesante ribaltato nel tratto tra Cessalto e San Donà della A4 sta causando una coda di 5 chilometri in direzione Venezia. Autovie Venete ha, quindi, interdetto al traffico il tratto autostradale tra San Stino di Livenza e San Donà. I due svincoli in entrata di San Stino e Cessalto sono stati chiusi, è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Stino ed è stato attivato allo stesso tempo il percorso alternativo verso la A28 (direzione Conegliano) e la A27.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 11, è al vaglio della polizia stradale. Il mezzo pesante rovesciandosi ha causato anche lo spostamento di alcuni new jersey nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta in direzione Trieste. Disagi al traffico quindi anche nell’altra direzione di marcia dove attualmente (ore 11,45) ci sono code a tratti. Sul posto dell’incidente anche i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso per spostare l’autoarticolato e il personale degli ausiliari alla viabilità di Autovie Venete.