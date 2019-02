Schianto tra camion e due auto, famiglia milanese "miracolata"

Incidente tra un camion e due auto martedì, poco dopo le 20, lungo l'autostrada A4 poco dopo il casello di Cessalto in direzione Milano: ferita una famiglia Svizzera composta da due adulti e due bambini. I vigili del fuoco, arrivati da Portogruaro e San Donà, hanno estratto i componenti della famiglia, rimasti incastrati nella vettura, i quali sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale a Treviso e Portogruaro. Medicato sul posto il conducente dell’altra autovettura coinvolta. Intervenuto il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.