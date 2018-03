Tamponamento fra tre mezzi pesanti in A4 tra Portogruaro e Cessalto

CESSALTO Tamponamento fra tre veicoli – due mezzi pesanti e un furgone verso le 16,00 di oggi, martedì 6 marzo, fra Portogruaro e Cessalto, sull’autostrada A4, direzione Venezia. Nessuna conseguenza per le persone, fortunatamente, ma soltanto disagi per la circolazione. E’ stata istituita l’uscita consigliata a Portogruaro e attivato il reindirizzamento virtuale verso la A28 e la A27 da dove poi i veicoli possono rientrare in A4, Sette, attualmente i chilometri di coda sempre tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. I veicoli danneggiati sono in fase di rimozione, dopo di che il traffico dovrebbe ricominciare a scorrere.