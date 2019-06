Travolto da un'auto mentre cammina a bordo strada, muore un 67enne

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi, venerdì, qualche minuto dopo le 7 a Cessalto, all'incrocio tra via Manin e via Castorta. Un uomo di 67 anni, Eligió Rebecca, è stato travolto da un'auto mentre stava camminando a bordo strada. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare: sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, con automedica e ambulanza, che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Ad investire il malcapitato è stata una Renault Clio guidata da R.R., 56enne operaio di Musile di Piave (sottoposto ai test alcolemici del caso è risultato negativo). La vettura procedeva regolarmente lungo via Calstorta mentre il pedone stava camminando a bordo strada in senso opposto rispetto alla marcia del veicolo.

Per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cessalto. Eligió Rebecca, con problemi di vista, è stato travolto proprio di fronte a casa: la notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente nella zona. Il 67enne era infatti molto noto (attualmente era in pensione ma aveva lavorato per diversi anni come cameriere al ristorante da "Revedin"), anche dal sindaco di Cessalto, Luciano Franzin, che si è detto molto addolorato per la sua tragica fine. Lascia la moglie casalinga e due figli, Stefano e Chiara. Il fratello, Paolo, è stato in passato, per tanti anni, assessore in Comune.