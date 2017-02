Schianto sulla Romea, automobilista portato in ospedale: prognosi riservata

CHIOGGIA Incidente stradale sulla statale Romea verso le 17 di sabato, all'altezza di Sant'Anna di Chioggia. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, un automobilista residente nel Trevigiano ha invaso la corsia di marcia schiantandosi in maniera frontale contro un camion. Il muso della sua auto si è completamente accartocciato, vista la differente mole dei veicoli.

Fin da subito è stato chiaro che le condizioni del conducente erano gravi. Per questo motivo una delle due ambulanze giunte sul posto hanno trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale di Chioggia. Dopodiché il paziente è stato trasbordato a bordo dell'elicottero del Suem e trasportato subito all'Angelo di Mestre. Qui è stato dichiarato in prognosi riservata e ricoverato per "politrauma".

Sono diverse evidentemente le conseguenze riportate dopo l'impatto con il mezzo pesante. L'ipotesi più accreditata, però, è che il quadro sanitario sia reso complicato soprattutto per un possibile malore occorso all'automobilista subito prima dell'incidente. A rigor di logica l'improvvisa sbandata potrebbe essere stata causata proprio da questo. Inevitabili i disagi sulla strada statale, dove è stato istituito un senso unico alternato. Poco prima delle 18 un carro attrezzi aveva già rimosso il veicolo, cosicché le ripercussioni sulla viabilità si sono alleggerite. Illeso, o comunque contusioni leggere, per chi stava guidando il camion, con targa romena.