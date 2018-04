Ubriaco alla guida falcia un ciclista e poi scappa: per lui due pesanti denunce

MONTEBELLUNA Prima investe un ciclista lungo la strada di Caonada nei pressi di Villa Serena e poi fugge lungo la Feltrina verso Signoressa senza prestare soccorso. Questo il breve riassunto di quanto successo lunedì verso le 20 nel Montebellunese. A rimanere ferito, seppur lievemente, è stato un ciclista 40enne che è stato poi trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per accertamenti. L'uomo era infatti in sella alla sua bicicletta quando è stato improvvisamente investito da un'auto in corsa che è subito fuggita lontano.

Fortunatamente ad assistere la scena erano presenti diversi testimoni che hanno immediatamente soccorso il malcapitato e contattato i carabinieri che si sono così messi alla ricerca del pirata della strada, trovandolo poi nei pressi di Postioma. A quel punto, una volta fermato e constatato il suo stato alcolemico alterato, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.