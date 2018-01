Ciclista investita da un'auto a Crespano, ferita 50enne

CRESPANO Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio, a Crespano. Lo scontro è avvenuto alle ore 14.15 lungo la strada provinciale 26 all'altezza dell'incrocio con via Roma. Nello schianto una ciclista è stata investita da un'auto. La donna, 50enne residente a Castelcucco ma di origine americana, ha riportato nella caduta un trauma ortopedico ed è stata trasportata, fortunatamente non in gravi condizioni (codice 2) all'ospedale di Castelfranco dal Suem118.