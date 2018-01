Ciclista investito lungo la Feltrina: traffico nel caos

PEDEROBBA Viabilità a rilento domenica mattina lungo la Feltrina a causa di un grave incidente che ha visto coinvolte un'automobile e un giovane ciclista feltrino, investito all'altezza del comune di Pederobba.

Erano le 10.55 quando una vettura ha centrato in pieno P.O. un ventisettenne con la passione per il ciclismo, originario di Feltre. Il giovane stava percorrendo la strada Feltrina per una pedalata domenicale quando è stato investito finendo rovinosamente in mezzo alla strada. Immediata la chiamata ai soccorsi giunti sul posto con un'ambulanza del Suem 118. Il ragazzo è stato imbarellato e portato d'urgenza al pronto soccorso. Nella caduta ha riportato diverse ferite ed escoriazioni, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono intervenute per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente e per verificare le responsabilità penali del guidatore del veicolo che ha travolto il ragazzo, fermatosi poco dopo essersi accorto di quanto era accaduto. La viabilità lungo la Feltrina è stata rallentata per diversi minuti. Solo verso l'ora di pranzo la situazione è lentamente tornata alla normalità.