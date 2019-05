Ciclista investito, trasportato in gravi condizioni dopo l'impatto a terra

È ricoverato in condizioni molto gravi il cittadino senegalese, di 46 anni, rimasto investito mentre percorreva in bicicletta via Confin, a Torre di Mosto, dove risiedeva, lunedì verso le 15.30. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ora è in Rianimazione in prognosi riservata.

Sono in corso i rilievi e le verifiche dei carabinieri di Portogruaro sull'accaduto. Stando alle prime informazioni sarebbe stato un 50enne della stessa nazionalità, senegalese di Montebelluna, a tamponare la bicicletta percorrendo lo stesso tratto di via Confin giudando la sua auto. Si trovava a Torre di Mosto per motivi di lavoro. L'uomo a bordo della bici, a causa dell'impatto, sarebbe prima finito sul cofano della macchina per poi essere sbalzato in strada in un tremendo impatto.