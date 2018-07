Malore in bicicletta: ciclista soccorso in strada

POVEGLIANO Un malore improvviso in sella alla bici sembra essere il motivo alla base dell'incidente che sabato mattina ha coinvolto M.P, cinquantunennne della provincia di Treviso, ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello.

Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori intervenuti sul posto, erano le 11.15 quando l'uomo, che stava pedalando sotto il sole, ha accusato un dolore improvviso al petto. Mentre pedalava l'uomo si è accorto tardi che davanti a lui una macchina si era fermata all'improvviso e per evitare di centrarla in pieno è caduto rovinosamente a terra procurandosi alcune lievi contusioni. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza del Suem 118 e l'elisoccorso Leone 1 che ha trasportato a Treviso il ciclista. Fortunatamente dopo le prime cure ricevute l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.