Schiacciato da un camion in rotonda, ciclista muore a 63 anni

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi, giovedì, alle 9.15 circa, a Mareno di Piave, lungo la strada principale, via Conti Agosti, all'altezza della rotatoria all'incrocio con via Ungaresca nord.

Un uomo di 63 anni, Italo Perenzin di Vazzola, in sella alla sua bicicletta, è finito sotto le ruote di un camion Volvo: il mezzo pesante, curvando a destra, ha travolto il malcapitato, uccidendolo. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Il personale medico non ha potuto far nulla per salvare la vita all'uomo, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. A svolgere i rilievi del caso la polizia locale di Conegliano. Interenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano. L'autista del mezzo pesante, P.G., 61enne di Codogno (Lodi), era diretto presso un'azienda della zona per delle consegne: sconvolto per l'accaduto, è rimasto a lungo sotto choc.

Ex calciatore, Italo Perenzin amava lo sport. Faceva molto ciclismo e amava girare le strade della provincia in sella alla sua bicicletta. La sua grande passione però era l'Imoco Volley. Seguiva la squadra sia al Palaverde che in trasferta, dove in molti lo ricordano per il suo entusiasmo contagioso. In queste ore tutta la società delle Pantere di Conegliano si è stretta attorno ai familiari. Il presidente Piero Garbellotto ha inviato un telegramma alla famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dal comandante Claudio Mallamace, il camion procedeva lungo via Conti Agosti, da Vazzola in direzione di Conegliano. In prossimità della rotatoria con via Ungaresca nord il mezzo pesante si è fermato, l'autista ha indicato con le frecce la svolta a destra ma nel frattempo il ciclista si è affiancato, restando schiacciato. La vittima doveva probabilmente procedere diritta, verso Conegliano. Le traiettorie, incrociandosi, hanno provocato la tragedia.