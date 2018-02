Scontro tra due auto a Cimadolmo: cinque feriti, c'è anche una bimba

CIMADOLMO E' di cinque feriti, tra cui una bimba piccola, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica a Stabiutto di Cimadolmo, in via Roncadelle. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Bmw e una Hyundai che stava uscendo da una laterale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La Bmw, nell'impatto, è finita contro il muretto di una casa, poi si è capovolta sulla carreggiata. Tre persone che erano a bordo dei mezzi sono rimaste illese e non è stato necessario per loro ricorrere alle cure mediche.