Tremendo schianto tra due furgoni, gravissimo un 20enne

Grave incidente stradale in serata a Cimadolmo, lungo via Stabiuzzo. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, due furgoni. A restare ferito in modo molto grave un 20enne di Ormelle, B.F., e P.R. 54enne di Codognè , che sono stati soccorsi dal Suem 118 e dai vigili del fuoco di Treviso. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverata in condizioni gravissime mentre il 54enne non è in pericolo di vita ed è stato trasportato presso il pronto soccorso di Oderzo. Per i rilievi di legge intervenuta la polizia stradale.