Schianto mortale contro un camion: la Procura indaga per omicidio-suicidio

CESSALTO La morte di Florindo Carrer, l'autotrasportatore di Cessalto che ha perso la vita nello schianto di lunedì scorso sulla Cimbello-Sequals, potrebbe non essere stato un normale incidente stradale. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo d'indagine con l'ipotesi che il sinistro sia stato provocato dalla volontà suicida di Cristiano Di Paolantonio, a sua volta deceduto, come la moglie, nel tremendo impatto frontale tra il suo furgone e il camion di Carrer. Domenica, un giorno prima della tragedia, la coppia era stata protagonista di un altro incidente a Cappella Maggiore: anche in quel frangente la dinamica era stata definita "sospetta".