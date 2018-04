Autocarro fuori strada, muore l'autista: fatale un malore alla guida

Incidente alle 11.45 a Tovena di Cison di Valmarino, in via Indipendenza. Sul posto i vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118 che hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, un 73enne della zona. Per lui però non c'è stato nulla da fare