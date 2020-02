Furgone travolge scooter, ferito studente 17enne

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, poco dopo le 18, a Cison di Valmarino in via Redipuglia, poco distante dal bar "Al Borgo". Un giovane studente di 17 anni, di Follina, è stato travolto da un furgone ed è finito in un prato a bordo strada: trasportato al Ca' Foncello di Treviso, non è in pericolo di vita. Per lui c'è la sospetta doppia frattura dei femori delle gambe.

Il ciclomotore, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, dopo aver sorpassato circa tre/quattro veicoli incolonnati, si è scontrato con il furgone il cui conducente era intento a svoltare regolarmente a sinistra, nella medesima direzione. Il conducente del ciclomotore è finito nel prato circostante. E' stato soccorso dagli infermieri del Suem 118.