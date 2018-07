Schianto tra due auto e un camion, un ferito e Cadore-mare in tilt

CODOGNE' Un ferito, non grave, e traffico in tilt per alcune ore con code lunghissime. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 a Cimavilla di Codognè lungo la Cadore-mare. A scontrarsi, per cause in corso di accertamenti, due auto e un camion con rimorchio. Uno degli automobilisti soccorsi dal Suem 118 è stato trasportato presso il pronto soccorso: non è fortunatamente in pericolo di vita. Illeso l'altro coinvolto. Sul posto giunti i vigili del fuoco di Conegliano.