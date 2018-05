Incidente sulla "Napoleonica", motociclista 56enne a terra

CODROIPO Motociclista a terra sulla strada regionale 252 “Napoleonica” stamane a Codroipo, all’altezza della frazione di Rivolto. L’uomo, un italiano di Conegliano classe 1961 - G.C. le iniziali -, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra, rimediando diverse ferite. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto elicossorso e ambulanza. Il centauro è stato portato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine. Presenti anche gli uomini della Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento codroipese per la bonifica della sede stradale.