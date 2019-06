Schianto tra due auto a Colfrancui: una persona finisce all'ospedale

E' di cinque persone coinvolte, ma di cui fortunatamente solo una portata in ospedale per accertamenti, il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 19 in via Fraine a Colfrancui di Oderzo. A scontrarsi lateralmente un piccolo pulmino ed una vecchia Fiat Panda. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, ma sul luogo dello schianto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, la polizia stradale e il Suem 118.