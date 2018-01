Schianto frontale a Colle Umberto: tre persone rimangono ferite nell'impatto

COLLE UMBERTO Tanta paura, ma alla fine il bilancio parla di solo tre feriti lievi. Questa la conseguenza di uno scontro frontale avvenuto venerdì sera verso le 19.40 all'incrocio tra via Vittorio Veneto e Via Campion a Colle Umberto. Sul posto, per prestare soccorso alle persone coinvolte e mettere in sicurezza la zona, sono in pochi minuti poi giunti sia i vigili del fuoco che il Suem 118. A causare il sinistro forse una mancata precedenza. Ingenti comunque i danni ad entrambe le autovetture.