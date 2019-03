Investito da un camion in zona Campidui, pensionato gravissimo

Sono gravissime le condizioni di un pensionato 80enne di Conegliano, C.F., vittima di un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 9, in via Cosmo in zona Campidui a Conegliano. Il pensionato, soccorso dal Suem 118, è stato travolto da un autoarticolato mentre stava percorrendo la strada. L'uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano dove si trova attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale di Conegliano.

L'autoarticolato, fermo per una consegna presso un'azienda, è ripartito: l'autista, S.F. di 55 anni, coneglianese, non si è però reso conto della presenza del pedone (forse molto vicino al mezzo pesante e dunque in un angolo cieco) che è finito sotto gli pneumatici del camion. Il camionista ha visto negli specchietti la sagoma dell'anziano a terra e si è fermato, dando subito l'allarme e prestando le prime cure. Ad assistere alla scena anche alcuni testimoni. L'80enne ha riportato una frattura scomposta alla gamba destra e si trova attualmente ricoverato in rianimazione, in ospedale a Conegliano. All'autrasportatore è stata ritirata la patente di guida ed il camion risulta ora sequestrato. Verifiche sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente.