Travolto da un'auto, muore dopo due giorni di agonia

Nel tardo pomeriggio di martedì, poco dopo le 18, era stato investito da un'auto, mentre stava attraversando a piedi via Lourdes a Conegliano. E' morto dopo due giorni di agonia, in cui si trovava ricoverato in ospedale, presso il reaprto di terapia intensiva. Questa la tragica fine di un pensionato coneglianese di 80 anni, Alberto Signorato. In un primo momento le condizioni dell'uomo non sembravano preoccupanti: l'aggravamento è avvenuto nelle ultime ore, fino alla tragica morte dell'uomo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Conegliano, Signorato stava rincasando: dopo aver attraversato la passerella pedonale sul fiume Monticano, è stato investito da una Audi A6 che stava procedendo in direzione del centro storico.