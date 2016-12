Si schianta con la bici contro la portiera di un'auto, muore dopo tre giorni di agonia

CONEGLIANO Mercoledì scorso era stata vittima di un banale incidente che ha però avuto, dopo tre giorni, un esito tragico: in sella alla sua bici era finito contro la portiera di un'auto, aperta inevvertitamente da un automobilista mentre lei stava transitando. Santa Crivellin, 85enne coneglianese, dopo tre giorni di agonia è morta presso l'ospedale di Conegliano dove si trovava ricoverata in terapia intensiva. In seguito allo scontro con la vettura l'anziana aveva riportato la frattura della teca cranica ed una preoccupante emorragia cerebrale. Nel giorno della Vigilia, poco dopo le 14, il decesso. Al vaglio della Procura la posizione dell'automobilista, un 48enne, che potrebbe essere indagato.