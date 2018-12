Schianto nella notte sulla Pontebbana, grave un 18enne

Un 18enne, V.R., si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Conegliano in seguito ad un incidente stradale avvenuto alle 2 circa di stanotte, sabato, lungo viale Italia all'incrocio con via Vital, nei pressi della pizzeria "Da Gennaro". A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Mini e una vecchia Autobianchi A112 che è finita capovolta sull'asfalto, semidistrutta. I due giovani conducenti dei mezzi sono rimasti illesi mentre il 18enne, passeggero della A112, ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem 118. A svolgere i rilievi di legge una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto.