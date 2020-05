Ciclista finisce contro un'auto: aveva un tasso di quasi 4 gr/l

Viaggiava in sella alla sua bicicletta con un tasso alcolemico di 3,94 gr/l. Questo quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Conegliano sottoponendo al test dell'etilometro un 22enne di origini ghanesi, protagonista di un incidente stradale avvenuto giovedì sera, poco dopo le 18, in via Italia. Lo straniero, completamente sbronzo, stava percorrendo la pista ciclabile contromano: non si è reso conto di un'auto ferma, una Renault Clio con alla guida un 34enne coneglianese, impegnata in una svolta, e ci è finito contro, cadendo rovinosamente a terra e causando lievi danni al veicolo. Il 22enne, svenuto durante i rilievi della polizia locale, è stato affidato alle cure degli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato lo straniero in ospedale, per gli accertamenti del caso.

