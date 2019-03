Terribile schianto frontale tra auto: in tre finiscono all'ospedale

Grave incidente stradale sabato sera verso le 21.30 in via XXIV Maggio a Conegliano. A scontrarsi frontalmente, per motivi ancora poco chiari, sono state due berline rimaste ampiamente danneggiate nell'impatto. Ad avere la peggio sono state però tre persone che, a causa delle lesioni riportate nello schianto, sono state subito soccorse sul posto dal Suem 118 e poi trasportate all'ospedale. Per la messa in sicurezza dell'area sono invece poi intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, mentre per i rilievi di rito è infine giunta la polizia.