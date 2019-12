Incidente in motorino, Roberto Artuso muore dissanguato in Congo

Uno schianto in motorino è stato fatale a Roberto Artuso, 57enne trevigiano ex amministratore di condomini. L'uomo è morto martedì pomeriggio a Betou, cittadina fluviale nel dipartimento di Likouala, in Congo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Artuso si era trasferito in Africa insieme alla famiglia poco prima di essere condannato in primo grado dal Tribunale di Treviso con l'accusa di aver sottratto mezzo milione di euro dai fondi dei condomini che amministrava insieme alla moglie per la compagnia "Restera Amministrazioni". La condanna era stata di 2 anni e 8 mesi di galera, mai scontata perché il 57enne era riuscito a iniziare una nuova vita nel cuore dell'Africa, reinventandosi come dipendente di una società locale specializzata nelle esportazioni di legname. Tutto sembrava essersi risolto per il 57ene fino alla tragedia di martedì pomeriggio. La dinamica dell'incidente mortale non è ancora stata del tutto chiarita. Quel che si sa per certo è che Artuso stava viaggiando da solo a bordo di un motorino quando, perdendo il controllo, è andato a schiantarsi contro una ruspa. Esiste però anche una seconda ipotesi, secondo cui il geometra trevigiano sarebbe finito fuori strada a causa del ribaltamento di un camion. Artuso non sarebbe morto sul colpo: a costargli la vita è stata la distanza tra il luogo dell'incidente e l'ospedale più vicino situato a diverse decine di chilometri di distanza. Il 57enne è morto durante il trasporto in ambulanza. Comprensibilmente sotto choc la moglie Cristina. In Italia lo piangono il fratello Gianni e la mamma. Le pratiche per il rimpatrio della salma sono state avviate ma, stando alle prime indiscrezioni, sembra proprio che prima del ritorno del 57enne nella Marca ci vorranno ancora diversi giorni.