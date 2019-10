Malore alla guida, si schianta con l'auto: muore mamma di tre figli

Tragedia della strada nel pomeriggio a Silvella di Cordignano, lungo via Rovereto. Una donna di 45 anni, Erika Peruch, di Orsago, ha perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris, che è finita contro un muro di cinta di un'abitazione. L'automobilista, colta forse da un malore alla guida, è deceduta durante il trasporto in ospedale. L'auto è uscita di strada in prossimità di una curva a destra, in prossimità di un'abitazione al civico 130 di via Rovereto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, medici ed infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri di Cordignano che hanno svolto i rilievi di legge del caso. Il personale sanitario ha rianimato sul posto, per oltre 40 minuti, la 45enne. Il suo cuore si è definitivamente fermato poco dopo. La 45enne, originaria di Godega di Sant'Urbano, lascia tre figli piccoli. Grande cordoglio a Orsago dove la donna viveva, con il compagno, da qualche anno.