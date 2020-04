Esce di strada con l'auto e di schianta contro un albero, ferito 42enne

Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada e si schiantata contro un albero. Terribile incidente nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 10.40 a Cornuda in via Vittoria. A restare ferito, in modo grave, un 42enne del luogo, D.M., di Pederobba: l'uomo, estratto dalle lamiere del suo mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stato poi affidato alle cure di medici e infermieri del Suem 118. L'automobilista, trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: non è fortunatamente in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture. Per i rilievi del caso intervenute le forze dell'ordine. Il traffico della strada che congiunge Cornuda a Covolo ha subito rallentamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.