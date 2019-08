Auto sbanda e finisce ruote all'aria: guidatore ricoverato in ospedale

Erano da poco passate le 3 di notte quando in Via delle industrie a Cornuda un'auto è uscita di strada ed è finita ruote all'aria dopo una spaventosa carambola.

Alla guida del mezzo c'era V.G. un ragazzo del 1992 soccorso pochi minuti dopo dai vigili del fuoco e dal personale del Suem118. Rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo, il giovane è stato estratto dai pompieri e trasportato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Le sue condizioni sarebbero molto gravi ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per fare chiarezza sulle esatte cause dell'incidente.